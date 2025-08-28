Alvarado : cuarto empate en fila para salir del descenso

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

Quilmes y Alvarado repartieron puntos por el pendiente de la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional. No hubo incidencias en la fría noche del sur bonaerense.

Una nueva igualdad para el conjunto del matadero, pero que en este caso lo coloca un puesto más arriba en la tabla y lo deja a Güemes en descenso. El trámite fue parejo y el empate justo. Sin Diego Becker y Joaquín Susvielles por nuevos inconvenientes físicos, Alvarado se vuelve a Mar del Plata con un punto bajo el brazo.

El primer acto no tuvo un dominador claro. El «Cervecero» tuvo un mejor arranque, siempre en busca de su centrodelantero de forma vertical. Pero a partir de los 15′, el «Torito» encontró la manera de lastimar a su rival, con la presión alta y rápida de sus atacantes, sobre todo luego de la recuperación quilmeña en defensa. El juego asociativo por derecha de la visita derivó en la presión por el lado izquierdo: Matías Mansilla trabó, la recuperó y le quedó a Juan Pablo Gobetto que la cruzó con zurda pero la pelota se fue cerca.

Minutos después, Thomas Amilivia enganchó para su pie diestro y sacudió; si bien el remate no fue peligroso, el arquero Esteban Glellel dio rebote para arriba aunque no pasó nada. Por la banda derecha surgió lo más interesante para Alvarado: Marco Miori atacó por ese sector, y Facundo Ardiles que subió, presionó, tomó la pelota y sacó un derechazo que impactó en el poste.

Con el correr de los minutos, Quilmes cortó con ese buen y esporádico pasaje de su contrincante, y empezó a tener más dominio aunque las situaciones de gol netas brillaron por su ausencia: apenas dos centros riesgosos para Oscar Bellinetz y dos posibilidades de gol que los defensores le negaron al ex-Alvarado, y un gol casi olímpico de Gabriel Carabajal que evitó Emmanuel Gómez Riga.

Como un segundo capítulo de aquella ráfaga que tuvo lugar entre el 15′ y el 25′, Alvarado tuvo la última del primer tiempo con un lateral que fue al área ejecutado por Ardiles; cabezazo, la pelota que se elevó para que le quede a Enzo Martínez, y el «7» que metió el pase atrás para Gobetto que remató con potencia pero un defensa local bloqueó el tiro para impedir el primero. Un agarrón a Brian Blasi en una pelota parada y luego una presunta falta contra Miori adentro del área, desataron la polémica.

Durante el complemento, el equipo de Jara y Peña tuvo dos llegadas de gol. La primera fue un centro de Miori para el cabezazo de Amilivia que controló sin problemas Glellel, y la segunda fue un contraataque con pase al espacio muy bien dado por Marco Borgnino (ingresado en el segundo tiempo) para Miori: «El fútbol son decisiones», dijo un sabio del fútbol, y el «blondo» eligió un remate fuerte pero desvíado cuando lo más viable era el pase al centro para Enzo Martínez que llegaba sin marca. Oportunidad que Alvarado no volvió a tener en todo el partido.

Del otro lado, el único verdaderamente incisivo fue Marcos Roseti, con un par de tiros que preocuparon a Gómez Riga; el resto hizo lo que pudo. Tercer 0 a 0 y cuarto empate al hilo para los dirigidos por Marcelo Vázquez, que si bien mostraron nuevamente dificultades para marcar un gol, dejaron mejores sensaciones en lo futbolístico ya que, a la hora del ataque, pudieron hacer mayor daño. Y un dato para nada menor, es que el punto lo sacó de la zona de descenso después de muchas fechas. El próximo domingo, visitará a Gimnasia y Tiro a partir de las 16.

TABLA DE POSICIONES – ZONA A

…

ALVARADO 28

———————-

Güemes 27

Arsenal 27

— Descenso

TODOS CON 28 PARTIDOS JUGADOS

SINTESIS

QUILMES: Esteban Glellel; Federico Pérez, Federico Tévez, Francisco Flores y Agustín Bindella; Iván Ramírez, Enzo Kalinski, Ramiro Martínez y Marcos Roseti; Gabriel Carabajal y Oscar Bellinetz. DT: Alfredo Grelak.

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Matías Mansilla, Agustín Bolivar, Enzo Martínez y Juan Pablo Gobetto; Marco Miori y Thomas Amilivia. DT: Marcelo Vázquez.

GOLES: –

CAMBIOS QUILMES: 57′ Juan Cruz Kaprof por Carabajal y Alan Miño por Kalinski; 80′ Joaquín Postigo por Bellinezt y Jano Coronel por Kaprof.

CAMBIOS ALVARADO: 0′ ST Tomás Fernández por Silva; 55′ Cristian Gorgerino por Irazoque y Marco Borgnino por Gobetto; 87′ Agustín Aleo por Martínez y Derlis Ortíz por Bolivar.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: Centenario de Quilmes.

ÁRBITRO: Julio Barraza.