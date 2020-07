Alfano contó que estaba en pareja cuando tuvo un romance con Diego Maradona: “Fue un poliamor”

“A las dos de la mañana el señor de seguridad (del edificio en el que vivía) me dijo: ‘Está la camioneta con el señor Maradona y un oso gigante que dice te quiero’. Miré por el balcón, que no era un piso alto, y lo veo ahí. Y bajé, ya estaba sin maquillaje. Terminamos en la plaza San Martín, hablando hasta las seis y pico de la mañana. Charlamos pero no nos besamos”, contó el año pasado en Los Ángeles de la Mañana.