Alejandro Carrancio: “ El PRO es el partido ideológicamente más cercano pero es necesario construir consensos con la mayoría de las fuerzas políticas”

En un entrevista brindada a Radio Universidad , el diputado provincial por LLA Alejandro Carrancio confirmó que dejará la legislatura bonaerense para sumarse al Ejecutivo Nacional “ Karina Milei está reorganizando su gabinete y tendría intenciones de convocarme”, sostuvo.

En relación a la pasada semana legislativa , puntualmente en el Senado con la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria relativizó el hecho al mencionar que están legislando con 37 diputados y 6 senadores y resaltó lo que ocurrió con la Ley Bases donde se lograron los consensos necesarios para sacar una ley de esa magnitud.

También se refirió a la relación del presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel “desconozco la situación entre ellos, el Jefe de Gabinete , Francos , dijo que pueden tener alguna mirada distinta pero que en lo sustancial estaban de acuerdo”.

“Estamos trabajando con los intendentes del Conurbano que representa el 37 por ciento del padrón electoral de la provincia más importante y el motor productivo de la Argentina “, puntualmente sobre la obra pública señaló que según el estado de ejecución de las mismas se está evaluando poder continuar con las mismas.

Respecto a la relación con el PRO analizó que es el partido que más cercano está ideológicamente con nosotros en el Parlamento , y obviamente es importante tener una buena relación y tener puntos de encuentro , pero yo no me circunscribiría solamente al PRO , sino a que tengamos puntos de encuentro con la mayoría de las fuerzas, el gobierno está haciendo un ejercicio en ese sentido, a veces llegamos a un resultado muy bueno como en el caso de la Ley Bases y otras no llegamos a esos acuerdos.

Además aseguró que, el veto a la ley jubilatoria no debilitará al gobierno porque se trata de un sector que mayor recomposición tuvo en relación al gobierno anterior “ es un sector que viene históricamente retrasado y que obviamente con el ajuste está complicado, pero la recomposición fue mayor con este gobierno comparado con la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria del otro gobierno. “Los jubilados van a ser uno de los primeros sectores que va a recomponer luego de resolver la cuestión económica” , aseguró.

En la legislatura bonaerense , el oficialismo provincial junto con otros aliados tiene mayoría legislativa, por lo cual todas las iniciativas que presentamos fueron rechazadas y hasta las próximas elecciones donde podamos tener un número distinto de representación no vamos a poder avanzar con las reformas estructurales que planteamos, finalizó.

