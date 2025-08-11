Aldosivi chocó contra el «caballos del comisario»

Foto: X AldosiviAldosivi perdió 3 a 1 con Barracas Central por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura, por el doblete de Facundo Bruera y el gol de Gonzalo Morales, con el descuento transitorio de Tiago Serrago. Con esta derrota, el «Tiburón» permanece en descenso.

La visita tuvo en los primeros 15′ del partido un tramo de buen fútbol. Dinámico, tomó la iniciativa de atacar sobretodo por la derecha. Federico Gino, Justo Giani y Tiago Serrago muy activos, comprometieron en cierto punto a la defensa local. Aunque lo más claro en los metros finales fue una «palomita» desvíada de Gino tras un centro por derecha, y algún que otro tiro desde media distancia.

Aldosivi no tradujo ese buen arranque en situaciones netas de gol, y Barracas, paulatinamente, fue acomodándose. El «Tiburón» se apagó, y el partido pasó de ser intenso a ser monótono. El anfitrión, sin haber casi que pateado al arco, llegó al gol a los 27′, por un desborde de Rafael Barrios por derecha, centro del mismo que peinó Facundo Bruera, le quedó a Rodrigo Insúa del lado izquierdo del área, y metió un pase fuerte para Bruera que conectó dentro del área chica para el 1 a 0.

Si uno aprecia las imágenes del VAR en la jugada del gol, según los especialistas, las líneas no están del todo bien trazadas como para determinar de manera cierta si fue offside o no.

Luego del tanto, el equipo de Rubén Darío Insúa tuvo el segundo en dos ocasiones: primero en un contraataque en donde Aldosivi quedó al descubierto, pero menos mal que a Gonzalo Morales, que picó en libertad hacia el arco de Jorge Carranza, el palo derecho del arquero le dijo que no, y en segundo término, tiro libre desde la derecha, Carranza calculó mal y Yonatthan Rak que se encontró con la posibilidad del gol a arco vacío, pero su cabezazo estuvo mal calibrado y la tiró por arriba.

En el complemento, entró Rodrigo González por Ignacio Guerrico, que lo desbordaron mucho por banda izquierda (por ese lado se gestó el 1 a 0) y además estaba amonestado. Otro que tuvo una tatde floja fue Tomás Kummer: barrió a destiempo y Javier Ruíz escapó por izquierda, tiró el centro para Bruera, el «7» se la bajó a Morales y el ex-Boca se sacó las ganas de hacer un gol. Golpe durísimo, atenuado por el descuento inmediato de Serraago (siempre punzante) que recibió de Giani tras una perdida de pelota de Barracas; Aldosivi combinó rápido y bien, y puso el 1 a 2.

Pero lo que nadie iba a imaginar era que Kummer iba a cometer otro error fatal. Sobre la izquierda, no pudo bajar la pelota y le quedó a Ruíz que encaró hacia el arco. El zaguero lo neutralizó, pero lo que menos se pensaba todavía era que Carranza, no pudiese hacerse de la pelota cuando ya la tenía casi en sus guantes; Ruíz la recuperó, tocó para Bruera y fue el 3 a 1.

El equipo del puerto, lejos de mostrar una mejor imágen, exhibió lo que viene mostrando desde el comienzo del Clausura: espasmos de buen fútbol de 10′. En el fondo no puede encontrar un reemplazante adecuado de Nestor Breitenbruch (que será baja durante todo el torneo), Ayrton Preciado cada vez que es titular es poco utlizado, y Tobías Cervera que hasta el momento, parece desconectado futbolisticamente del resto del equipo.

Serrago y «Rochi» (una vez más ingresó desde el banco e hizo la diferencia) fueron puntos altos, pero no alcanza. No alcanza solo con ratos de buen fútbol. Habrá que seguir trabajando, para recibir a uno de los equipos sensación del campeonato como Belgrano, el próximo viernes a las 15.30.

SINTESIS

BARRACAS CENTRAL: Ledesma; Barrios, Jappert, Rak, Demartini e Insúa; Miloc, Tapia; Morales, Bruera y Ruiz. DT: Rubén Darío Insúa.

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes.e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Federico Gino y Justo Giani; Tiago Serrago, Ayrton Preciado y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

GOLES: 27′ Bruera (BAR); 48′ Morales (BAR); 50′ Serrago (ALD); 58′ Bruera (BAR).

CAMBIOS BARRACAS: 71′ Rosané por Morales; 83′ Porra por Ruiz; 88′ Puig por Iván Tapia.

CAMBIOS ALDOSIVI: ST 0′ R. González por Guerrico; 68′ Matías García por Bochi y Facundo De la Vega por Cervera; 78′ Franco Rami por Preciado; 83′ Agustín Palavecino por Giani.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: Tapia.

ÁRBITRO: Darío Herrera.

VAR: Luis Lobo Medina.

Por Valentín Ramallo de LA Voz del Estadio radio