Aldosivi asocia nuevos hinchas vs Boca abonando 4 cuotas juntas !

Significa que con $100 mil cualquier simpatixzante del fútbol en el mundo, puede, vía web, asistir el domingo al José María Minella para presenciar en la platea cubierta el Aldosivi – Boca de las 14.30

Sin otro estandarte que camisetas verde amarillas, o con ropa «civil» que no identifique otros colores, pueden acudir al estadio.

Así lo ratificó en diálogo con el programa La Voz del Estadio por la 90.5 radio ëter MdP y por el canal de You Tube @golesdemedianoche el presidente del club Aldosivi, Hernán Tillous.

«Yo al que se ascoia no le pregunto de quién es hincha. A lo mejor viniendo al estadio logra una identificación con nuestro equipo,m y se queda como socio para siempre. Ojalá. Si superáramos los 4500 socios, sin duas que abriremos la platea dscubierta norte, que tiene espacio para otros 4500 espectadcores. Pesa aún sobre nosotros la prohibición de hinchas en las populares, pero podemos compeltar las plateas SOLO CON SOCIOS.. Si hay nuevos socios, tienen que abonar 4 cuotas jutnas (a $25 mil mensuales). SI lo trae un socio activo, tieme qu pagar dos meses juntos. Así que, sea presencial o vía web, hasta el sábado, hacemos socios»: