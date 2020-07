Alberto dijo por cadena nacional que habla cotidianamente con Montenegro: ¿Es la gloria o Devoto para el intendente?

El presidente argentino designado, blanqueó ante millones de argentinos, cuál es el nivel de acercamiento con el intendente marplatense. Cómo debe leerse ese mensaje en términos políticos. Por otra parte, AF alertó al jefe de CABA) también sabiendo que todos escuchaban: “Horacio a vos te voy a necesitar para la próxima etapa” ¿Cuál es la próxima etapa y dónde sorprenderá la misma al hombre que le prestaron la Casa Rosada?

Hasta dónde queda pegado Montenegro, con el hombre al que no se le abre el paracaídas en su vertiginoso descenso.

El propio intendente puentea a Kicillof, cuando desde La Plata las fases no terminan de arrancar, cuando la policía bonaerense es insuficiente, no mandan fuerzas de seguridad federales, los subsidios no llegan, la coparticipación es de alta morosidad (calificación 4) y hay que salir de “garpe” a empleados municipales y a la familia Moyano.

Montenegro se maneja con otra línea directa, en Olivos o en Balcarce 50. Así dijo a todo el país el jefe de Estado. Fue todo un guiño cargado de intencionalidad política. ¿Eso gusta en La Plata?

A propósito de un servicio público ¿Nunca hay problemas con la re determinación del valor mensual a Transportes 9 de Julio, poseedora del cartelizado servicio de recolección de residuos y la mayor contratista de la MGP?

Estamos hablando de una exacción, sin contar CIAGESER que ya es reclusión perpetua.

No hay concejales ni D.E. que valga, es el siga, siga….como la gran Lamolina. Y estamos hablando de la mayor transferencia de dinero público al sector privado ¡¡¡ plata de los contribuyentes con intermediación estatal !!!

¿Y la fiscalía de Delitos Económicos? Ahí los colores los defiende Fernández Garello, que subordinadamente, lo vuelve todo legal.

¿Algún día alguien se atreverá a hacer pública la medición de eficiencia aplicada al fiscal General de Mar del Plata?

No se jubila con la mínima (que tanto espera) y aparece la guadaña de Raverta. ¿O usará la misma vara que con Amado Boudou? Todo en la parte blanca.

Volviendo a Montenegro “está hasta las manos” dicen fuente irreprochables ” nadie le dice nada para no darle un disgusto”, agregan.

Gustavo Posse echó un poco de luz “Nadie de los que están en gestión crítica”, ¿en ese rango hay que incluirlo al jefe comunal de General Pueyrredon? Definitivamente no.

Se entregó sin disparar un tiro, a expensas de Raverta llamada para llevar adelante el trabajo más sucio del oficialismo “que sale con fritas” desde el Instituto Patria.

Asumió ser la cara del ajuste de los jubilados y desactivar a la brevedad la cadena de subsidios insostenibles, que recalientan la tinta del papel moneda, ya necesitan más de 24 horas de emisión por día, o sino importarlo desde Brasil, si es con la cara de Evita mejor.

Hoy Montenegro (que tampoco es un” triplero”) teme estar quedando sin asistencias (o mejor dicho de asistidores), lejos de la canasta y en recuperación de su cintura, el tablero se le viene encima y si esto sigue así ya en el segundo cuarto no podrá aspirar ni al suplementario.

Por las dudas como hombre de máxima confianza política apostó a Nicolas Lauría, que entra poco y cuando la agarra se la da los contrarios.

Montenegro no es Grindetti, no es Valenzuela, no es Jorge Macri. Ok. “¿Quién es Montenegro?’” parafraseando al ex intendente Carlos Fernando Arroyo, quién lo hizo desde su real ignorancia, como un primitivo político, sin intencionalidad. Ahora acá ya hay cada vez más gente que no come vidrios.