Acusado de robar monedas de oro: suspendieron al juez marplatense Martín Poderti

Poderti era secretario del juzgado federal 2 de San Isidro que intervino tras la inhibición del juzgado 1 en ese expediente y que ordenó la custodia de todos los bienes de Sancho . Según el fiscal Paul Starc pudo determinar, las monedas estaban en la caja de seguridad 8-44 del Banco Nación de San Isidro, cuya única llave tenía Poderti. Entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, este ingresó 19 veces a la caja de seguridad, lo que quedó constatado en todas las actas y planillas de la entidad bancaria.

En tal sentido, según La Capital, Poderti mencionó que era un funcionario honesto, que lo fue durante los 31 años de carrera judicial y que se preparó todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que ostenta en la actualidad. Manifestó también que no había ninguna explicación razonable por la cual alguien que tuviera acceso a todas las monedas, si el objeto era robar, dejara algunas, máxime si incluso quedaron elementos de mayor valor.

Lo increíble del caso fue que las monedas pertenecían a Roberto Tamborini, en su momento señalado como un miembro de la organización liderada por Sancho. Sin embargo, Tamborini fue sobreseído en mayo de 2023 y se ordenó que se le restituyeran todos los bienes incautados. Cuando el reemplazante de Poderti en el juzgado federal 2 de San Isitro fue en busca de esos bienes en abril de este año, se notó el faltante. (DIB) GML