Aborto: la provincia de Buenos Aires firma su adhesión al protocolo ILE

Poco antes de asumir como ministro, Gollán expresó el compromiso de adherir a la guía actualizada para la interrupción del embarazo.

«Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República», explicó Gollán y sostuvo que «la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema».

El protocolo, que es una guía de los casos en que se puede interrumpir legalmente un embarazo por tratarse de un riesgo físico y psicológico para la salud, había sido publicada en el Boletín el Oficial el 22 de noviembre el año pasado con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y al día siguiente fue vetado por Macri.

Fuente: MinutoUno