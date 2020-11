Abad en el homenaje a Alfonsín: “Debemos ser catalizadores de una nueva Argentina”

El acto, realizado al pie del monumento al ex presidente radical ubicado en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, estuvo organizado por el oficialismo partidario que lleva como candidato a presidir el Comité bonaerense aMaximiliano Abadbajo el sello de Adelante Buenos Aires.

Además de Abad, participaron del mismo,Julio Garro, intendente de La Plata;Daniel Salvador, presidente del Comité provincial;Carlos Fernández,vicepresidente del Comité bonaerense; la vicepresidente de la UCR Nacional,Alejandra Lordén; el primer candidato a convencional nacional por el oficialismo,Gastón Manes; el presidente de la Juventud radical de la provincia de Buenos Aires,Martin Borrazás, legisladores nacionales, provinciales, concejales y autoridades partidarias.

El también titular del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja provincial, Maximiliano Abad, indicó que Alfonsín,“no solamente fue un extraordinario dirigente, sino que fue un líder que forjó su liderazgo en 4 elementos”y destacó su capacidad militante, su visión de futuro, su profundo coraje, y su programa para desarrollar la acción política. “Tenemos que lograr que el radicalismo no sea solamente una maquinaria electoral, sino que sea una escuela permanente de dirigentes, que forje líderes, que se construyan programas, que esas ideas sean catalizadoras de una nueva mayoría en la Argentina y la provincia de Buenos Aires”,expresó el marplatense.

La vicepresidenta de la UCR Nacional, Alejandra Lordén, manifestó que el ex presidente,“fue un hombre que generó esperanza en el pueblo argentino hace 37 años y fue el último estadista que tuvo el país”,y declaró que su recuerdo“nos obliga a repensar entre hombres y mujeres una Provincia mejor, una alternativa para la Argentina donde muchos ciudadanos se vean representados”.

“La democracia es importante, pero si con ella no se puede comer, educar y curar como soñaba Alfonsín, quiere decir que algo mal estamos haciendo”,aseveró Martín Borrazás, a la vez que indicó,“debemos comprometernos con el futuro de nuestros jóvenes, dejar de lado las pequeñas diferencias en momentos tan difíciles como los que vivimos y poner por delante de todo el bienestar de la gente; el pensamiento de Raúl tiene que ser el vehículo para la promoción de consensos y diálogos desde la diversidad”.

“Alfonsín fue un hombre honesto y siempre estuvo comprometido con los derechos humanos. Su primera idea para garantizar democracia para siempre era clara, era imposible si no se hacía justicia con los derechos humanos violados anteriormente, y para eso había que saber la verdad y para eso se creó loa CONADEP, y había que aplicar la justicia en una democracia que daba sus primeros pasos”,manifestó el ex vicegobernador y actual titular de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, y expresó que al ex presidente“se le reconoce esa democracia recuperada para siempre, que lo pudo hacer porque era un hombre de firmes convicciones y tenía una autoridad para convocar”.