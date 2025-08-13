A cuatro meses de ser liberado, culminó el monitoreo del tortugo Jorge: ¿qué pasó y qué se sabe de su estado?

Luego de más de 100 días de monitoreo satelital, culminó el seguimiento del periplo del tortugo Jorge, liberado a su hábitat natural hace casi cuatro meses en Mar del Plata, tras haber vivido cuarenta años en cautiverio.

La travesía de Jorge, que nadó casi 4.000 kilómetros hasta las costas de Brasil, marca un precedente de trabajo científico y ambiental, y un cambio de paradigma sobre el vínculo entres los seres vivientes y su entorno. Su capacidad de orientación, su comportamiento adecuado y su adaptación al ecosistema natural de la especie consolidan esta experiencia como un verdadero hito en materia de conservación marina.

Desde su liberación el 11 de abril de 2025, Jorge fue monitoreado vía satélite durante 109 días, lo que permitió registrar con precisión su comportamiento en el mar, su desplazamiento y permanencia en zonas de alimentación. La pérdida de contacto con el animal se produjo el 29 de julio, fecha de la última transmisión del dispositivo satelital SPOT-6 que llevaba. No obstante, lejos de ser un signo negativo, era lo esperable en este tipo de seguimientos, y no es indicador de que el tortugo esté perdido o haya tenido algún inconveniente en su vida en libertad.

En un comunicado oficial emitido a través de la cuenta @mamiferosmarinosunmdp, Mariela Dassis, doctora en biología e investigadora del CONICET a cargo del seguimiento satelital de Jorge, explicó que el dispositivo no volvió a emitir señal el ingreso de Jorge a la Bahía de Guanabara e indicó que “este corte de transmisión es habitual en este tipo de experiencias” debido a factores como el agotamiento de batería, la acumulación de organismos marinos sobre el equipo o el desgaste de los sensores. Y remarcó que en ningún caso implica una señal negativa sobre su estado.