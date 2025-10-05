El amarillo que se vuelve violeta: Santilli y Montenegro

Ya se venía pergeñando en cruces que tenían el mismo destino. La llegada de Santilli es afín a las pretensiones de Guillermo Montenegro dentro del desembarco de gente del PRO en la Libertad Avanza que disminuye al protagonismo de Javier Milei. No es tan inesperado este proceso de disolución en medio de un escándalo de proporiones que lleva más incertidumbre y confusión. La suerte está echada.

El tablero político de la Provincia comienza a tomar color y uno de los hombres que mejor está en las encuestas comenzó a mover el termómetro con una foto de alto vuelo. Se trata de Diego Santilli, el diputado del PRO, que mantuvo un encuentro con el jefe comunal de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Con un gesto de tender puentes hacia La Libertad Avanza, Santilli fue hasta La Feliz y junto a su ladero y principal armador en territorio bonaerense, el diputado provincial Agustín Forchieri, se reunieron con Montenegro y su hombre de confianza, el senador Alejandro Rabinovich.

“Si vamos juntos este año, en 2027 ganamos la Provincia y terminamos con el kirchnerismo”, marcaron en una síntesis del encuentro, con una clara demostración de acercamiento hacia La Libertad Avanza, mientras las discusiones en la Ciudad de Buenos Aires elevan el nivel de discordia entre el gobierno y los Macri.

De la reunión se coincidió en la necesidad de confluir en un espacio de unidad en la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones legislativas.

“Estamos convencidos de que hay que trabajar en sintonía con La Libertad Avanza para sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, su última guarida, donde cada día los argentinos sufrimos un nuevo homicidio. Es el momento de priorizar una provincia normal ante las mezquindades personales: si vamos juntos este año, en 2027 ganamos la Provincia y terminamos con los K”, expresó tras el encuentro Montenegro, intendente del segundo municipio más importante a nivel nacional que gobierna el PRO, después de CABA.

Santilli, por su parte, señaló que “no podemos ser funcionales al kirchnerismo en la Provincia. Lo vengo planteando desde el 2021: tenemos que consolidar una alternativa amplia y potente contra Kicillof y el kirchnerismo, que han abandonado a los bonaerenses y que con sus políticas defienden más a los delincuentes que a los laburantes”.

“Los que pensamos parecido y compartimos un mismo norte tenemos no podemos dividirnos. Si vamos juntos este año, en 2027 ganamos la Provincia y terminamos con el kirchnerismo”, concluyó Santilli.